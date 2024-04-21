انخفاض أسعار الخبز والدقيق بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الأيام الماضية، انخفاض في أسعار الدقيق السياحي والفينو والبلدي بالمحافظة.

وأجرت "الشروق" جولة ميدانية لمعرفة أسعار الخبز.

وقال محمد حسن، موظف، إن أسعار رغيف العيش انخفضت بعض الشيء عن الماضي، حيث انخفض رغيف الخبز كبير الحجم من 3 جنيهات لـ90 جرام، إلى جنيه ونصف، ورغيف الخبز 65 جراما من جنيهان إلى جنيه واحد، ورغيف 45 جراما من جنه إلى 75 قرشا، معربا عن تمنيه بمزيد من الانخفاض في المستقبل.

وقالت هالة حمدي، ربة منزل، إن أسعار الخبز لم تنخفض بالشكل الذي يتم الإعلان عنه، موضحة: "هي انخفضت بعض الشيء ولكن ليس كما يعلنون".

وأشارت إلى أن الخبز ٤٠ حراما المفروض انخفض إلى ٥٠ قرشا، ولكن هذا لم يحدث هناك من يبيعة بـ75 قرشا وآخرين يبيعونه بجنيه، وآخرين بالفعل خفضوه إلى ٥٠ قرشا، مطالبة بضرورة الرقابة الشديدة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية.

وقال محمد صلاح دشيشة’ عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لـ"الشروق" إن هناك اتفاقا على خفض الأسعار للخبز بالمحافظة، منوها بالاتفاق مع أصحاب المخابز بالاتفاق مع التموين على أن الرغيف وزن 90 جراما يكون بجنيه، و65 جراما بمبلغ 75 قرشا، والـ45 جراما بمبلغ 50 قرشا، كما تم الاتفاق على أن يكون الرغيف وزن 125 جرام يكون بجنيه ونص، وذلك عقب انخفاض طن الدقيق إلي 16000جنيه.

وأضاف أن حملات التموين تمر يوميا على المخابز، لضبط المخالفين وعمل محاضر لهم، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق.