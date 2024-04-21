إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز فارسكور في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال المرحلة الثالثة التي بدأت أمس السبت، وتستمر حتى 9 مايو القادم، من حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأوضحت "عوض"، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت في ثاني أيام المرحلة الثالثة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة 787 مترًا مربعًا بمركز فارسكور.

وأشارت محافظ دمياط، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ22 منذ بداية أولى مراحلها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة 28 حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى 2278 مترًا مربعًا.

وأكدت أن هناك تنسيقًا تامًا بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة، موجهة رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضي المستردة، وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.