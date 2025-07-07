العراق يبدأ الأعمال التنفيذية لتوسيع مصفاة الديوانية بطاقة 70 ألف برميل يوميا

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفاة الديوانية لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميا وبكلفة تصل 800 ألف دولار.

وقال السوداني، خلال مراسم افتتاح هذا المشروع اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن هذا المشروع مهم في إطار خطة الحكومة لتحويل 40% من النفط المنتج إلى الصناعات التكريرية وسد الحاجة المحلية.

وذكر أن تنفيذ هذه التوسعة إضافة إلى إكمال تنفيذ مشاريع في مصافي بيجي وميسان والنجف والبصرة سيحول العراق من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد مصدر باستثناء مواصلة استيراد البنزين التي من المؤمل أن تنتهي خلال العام الحالي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024 - 2028 أنها تعمل على رفع الطاقة التكرير للنفط الخام من نحو 700 ألف برميل يوميا إلى مليون و250 ألف برميل يوميا في غضون عام 2028 وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المشتقات إلى الخارج.