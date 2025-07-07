بولندا تعيد فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا

بدأت بولندا عمليات تفتيش عشوائية على حدودها المشتركة مع ألمانيا، اعتبارا من اليوم الاثنين فيما مجموعه 52 معبرا حدوديا، حسبما أعلنت السلطات.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن عن عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة هذه في بداية يوليو، ردا على تشديد ألمانيا للرقابة على الحدود المشتركة.

وتعتبر ألمانيا وبولندا، شأنهما شأن معظم دول الاتحاد الأوروبي، جزءا من منطقة شنجن الخالية من تأشيرات الدخول، والتي ألغت عمليات التفتيش على الحدود بين أعضائها.

ومع ذلك، تجري ألمانيا فحوصات عشوائية على الحدود مع بولندا منذ أكتوبر 2023، مع تكثيف الرقابة في الأشهر الأخيرة في ظل إدارة المستشار فريدريش ميرتس، المعروفة بموقفها المتشدد بشأن الهجرة.

وبدأت عمليات التفتيش الحدودية البولندية اعتبارا من منتصف ليل الأحد /الاثنين ومن المقرر أن تستمر مبدئيا حتى 5 أغسطس.

ويقول حرس الحدود إنهم سيركزون بشكل خاص على الحافلات الصغيرة، وسيارات الميني باص، والسيارات التي تحمل عددا كبيرا من الركاب، بالإضافة إلى المركبات ذات النوافذ الملونة.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، رفض المسؤولون الألمان دخول حوالي 1300 شخص على الحدود مع بولندا منذ 8 مايو.

وخلال هذه الفترة، تعتزم بولندا أيضا تفتيش المسافرين القادمين عند حدودها مع ليتوانيا.

وقبل إعلان بولندا، قالت حكومة ميرتس إنها ستبدأ أيضا إعادة طالبي اللجوء عند الحدود البولندية، وهي قضية خلافية بشكل خاص في بولندا.

وتصاعدت الضغوط بعدما زعمت جماعات يمينية متطرفة في بولندا أن ألمانيا تنقل مهاجرين إلى الأراضي البولندية بعد وصولهم إلى أوروبا الغربية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت وزارة الداخلية والإدارة البولندية إن عمليات التفتيش التي أعيد العمل بها، والتي بدأت مساء أمس الأحد، ستستمر لفترة أولية مدتها 30 يوما، إلا أن السلطات لم تستبعد تمديدها لاحقا.

وقال وزير الداخلية البولندي، توماش سيمونياك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن "الهجرة غير الشرعية هي ببساطة جريمة".

وأضاف سيمونياك أنه ستتم إقامة 13 نقطة تفتيش على الحدود البولندية مع ليتوانيا، التي تمتد لمسافة 104 كيلومترات (65 ميلا)، كما ستتم إقامة 52 نقطة تفتيش على حدود بولندا مع ألمانيا، التي يبلغ طولها 467 كيلومترا (290 ميلا).