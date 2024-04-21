الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق نار بولاية تينيسي

ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون، عندما وقع إطلاق نار خلال حفل حضره المئات في حديقة بمدينة "ممفيس" بولاية "تينيسي" الأمريكية.

وذكرت إدارة شرطة ممفيس أن رجال الشرطة توجهوا إلى حديقة "أورانج ماوند" حوالي الساعة السابعة مساء وعثروا على جثتي رجلين، في الموقع. وبدا أن الرجلين تعرضا لإطلاق نار، حسب شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وقالت رئيسة شرطة ممفيس، سيريلين دافيس، خلال مؤتمر صحفي إنه تم نقل 14 شخصا إلى المستشفى، في أعقاب إطلاق النار، لكن نشرت الإدارة لاحقا تحديثا بتعديل الرقم إلى ستة.

وأضافت الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "نعتقد أن الخطأ حدث جراء الإبلاغ عن العديد من الضحايا عدة مرات".

وقالت الشرطة إنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن واحدا من هؤلاء المصابين مازال في حالة حرجة، حتى منتصف الليل تقريبا، مشيرة إلى خروج شخص آخر من المستشفى.

وليس لدى الشرطة أي مشتبه بهم قيد الاحتجاز، حاليا، لكن تعتقد أن شخصين على الأقل أطلقا النار.