تموين دمياط: تحرير 605 محاضر تموينية متنوعة خلال النصف الأول من أبريل الجاري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات متتالية على الأسواق خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت 605 محاضر، جاء من بينها 93 محضرًا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والعمل بدون ترخيص، وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات.

وتابعت المديرية، أنه تم تحرير 512 محضرًا للأسواق لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبيع لحوم مكشوفة، والعمل بدون ترخيص، وعدم وجود سجل تجاري، وتحرير محاضر لمستودعات الغاز لعدم مطابقة الاسطوانات للأوزان المحددة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية، وعينات من القمح والدقيق والنخالة؛ للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.