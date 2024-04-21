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انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 52 ساعة، مخلفا شهداء ومصابين ودمارا في البنية التحتية.

وأفادت مراسلة روسيا اليوم بأن سيارات الإسعاف تمكنت من دخول المخيم ونقل المصابين والجثامين.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 3 شهداء من مخيم نور شمس إلى المستشفى.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل جثامين 12 شخصا من مخيم نور شمس.

وأكدت الوزارة أن "حصيلة القتلى جراء العدوان على المدينة والمخيم منذ مساء الخميس ارتفعت إلى 13".

ونشر تلفزيون فلسطين الرسمي مقاطع فيديو وثقت دخول سيارات الإسعاف للمخيم.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم برفقة جرافات عسكرية مساء الخميس وفرضت حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل الجنود الإسرائيليين.