مظاهرات في إسرائيل تطالب بإطلاق سراح المحتجزين وإجراء انتخابات جديدة

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل يوم السبت من أجل المطالبة بالتوصل فورا لإتفاق يسمح بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات جديدة.

وفي مسيرة حاشدة في تل أبيب مساء السبت، هتف المتظاهرون مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين في قطاع غزة الساحلي الفلسطيني، بالإضافة إلى إجراء انتخابات جديدة.

وهتف المتظاهرون "من تخلى عنهم يجب أن يعيدهم" في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتهمه كثير من الإسرائيليين بالفشل الذريع في مواجهة هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتهم أقارب المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بعدم اهتمامها الجدي بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية.

ولا تزال إسرائيل وحماس تخوضان مفاوضات غير مباشرة منذ أشهر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من المحتجزين. وفي الوقت الحالي ليس هناك أي تقدم يلوح في الأفق.

وتظاهر الآلاف في مدينتي تل أبيب وحيفا الساحليتين مساء السبت، والمئات في مدينة بئر السبع. وبحسب ما ورد تجمع أكثر من ألف شخص في قيسارية بالقرب من فيلا خاصة يملكها نتنياهو. كما نظمت مسيرات في مدن إسرائيلية أخرى.

وحتى بضعة أسابيع مضت، كانت إسرائيل تفترض أن ما يقل قليلا عن 100 من المحتجزين الـ 130 المتبقين ما زالوا على قيد الحياة. ومع ذلك، يخشى حاليا أن يكون عدد أكبر منهم قد مات.