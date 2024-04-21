الصندوق السيادي: مشروعات الطاقة المتجددة تمثل مستقبل مصر لـ30 عاما وتحقق عوائد للأجيال المقبلة

• سليمان: الحرب الروسية الأوكرانية خلقت فرص تصنعيه لمصر في العربيات الكهربائية

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل مستقبل مصر لمدة 30 عاما وستحقق عوائد للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الزخم والاهتمام بمشروعات الهيدروجين الاخضر بدء منذ مؤتمر المناخ cop27.

جاء ذلك خلال كلمته فب ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، للحديث حول "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، اليوم، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف سليمان، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا اثرت على سلاسل الامداد والتوريد للصناعات عالميا، مما خلق فرص استثمار تصنيعيه، ومنها فرصة تصنيع السيارات الكهربائية، موضحا أن مصر لديها قصه نجاح في صناعة عربات مترو الإنفاق

وأوضح سليمان، أن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وتمثل فرصة حقيقية للنمو المستدام، والقدرة على مواجهة الصدمات.

وأشار إلى أن الصندوق السيادى يتجه إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة واللوجستيات خلال الفترة القادمة، وهو ضمن خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية.