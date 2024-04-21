التعليم: عدم فصل الكهرباء عن جميع المدارس أثناء عقد الامتحانات

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية توكد فيه أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات التى تبدأ 8 مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى.