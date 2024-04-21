غضب إسرائيلي من توجه واشنطن لمعاقبة كتيبة عسكرية بالضفة

أثار توجه الولايات المتحدة لأول مرة فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوجه لفرض عقوبات أمريكية على وحدة في الجيش الإسرائيلي "قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، كتب نتنياهو: "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً "في الأسابيع الأخيرة، كنت أعمل ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية"، في إشارة إلى فرض واشنطن في فبراير الماضي عقوبات ضد 4 مستوطنين لارتكابهم جرائم عنف ضد فلسطينيين بالضفة.

وأضاف نتنياهو مصعدا هجومه على واشنطن: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا، فإن التوجه لفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي".

بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على حسابه بمنصة "إكس: "العقوبات على جنودنا خط أحمر"، مضيفاً: "يجب على الوزير (الدفاع يوآف) جالانت أن يدعم فوراً نيتسح يهودا".

وتابع: "إن لم يكن الأمر كذلك، فسوف نستوعبهم في شرطة حرس الحدود".

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش بينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها هو جنون مطلق".

وأضاف: "حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ضد المستوطنين ستستمر لتطال الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها".

كما زعم الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أن "كتيبة نيتسح يهودا وهي جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي تخضع للقانون العسكري، وتعمل وفقاً للقانون الدولي".