ميدو: مصطفى شوبير سيصبح حارس مصر الأول في المستقبل

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بمستوى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي مؤخرًا، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في مباراة أمس أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك نقاط فنية قليلة نتحدث عنها في مباراة الأهلي ومازيمبي".

وأضاف: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ترك الاستحواذ لمازيمبي، ومشاركة أحمد عبد القادر كأساسي شئ جيد لانه يتميز بالسرعة، وهي فكرة جيدة تخدمك في التحولات بشكل كبير".

وتابع: "الأهلي تعادل ولكنه كان قادرًا على التسجيل من فرص سهلة للغاية، وهناك حالة توتر لبعض اللاعبين عند انفرادهم بالمرمى، و80% من لاعبي مصر لديهم نفس الحالة ولابد من تطوير تلك النقط والعمل عليها بشكل أكبر".

وأكمل: "الأهلي وُلد له حارس مرمى اسمه مصطفى شوبير قادر على أن يكون حارس مرمى منتخب مصر الأول".

وواصل: "مصطفى شوبير هو رجل مباراة الأهلي ومازيمبي بلا منازع، وأنا سعيد جدًا بما يقدمه، لديه الثقة وحالة من عدم الرهبة وطريقة خاصة في التصدي للانفرادات والعرضيات تدل على قوته وخوضه للتدريبات بشكل جيد، وأشكر مدرب حراس مرمى الأهلي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "قد يتمسك مارسيل كولر بمصطفى شوبير بعد عودة محمد الشناوي من الإصابة، ولا أحد يستغرب الأمر، شوبير يستحق ذلك وقدم مباريات رائعة مما يشفع له أن يكون الحارس رقم 1".