إريكسن: هذا ما افتقدناه أمام وولفرهامبتون

قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن افتقاد فريقه للروح القتالية هو السبب في الخسارة أمام وولفرهامبتون، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفض تحميل الإرهاق الناتج عن مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي المسؤولية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم خاض مواجهة الأمس بعد 63 ساعة من المباراة التي فاز فيها بنتيجة 5/4 على ليون الفرنسي، بعد الوقت الإضافي، في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

وأجرى مانشستر يونايتد خمسة تغييرات على التشكيل الأساسي بعد المباراة المثيرة بالدوري الأوروبي، واعترف أموريم بأن الأولوية في استعدادات فريقه هي لمواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني في قبل نهائي المسابقة الأوروبية، بعيدا عن الشأن المحلي.

وقال إريكسن: "أعتقد أنه كان من السهل أن نتجاوز الأمر، أعتقد أننا قمنا بتغيير الكثير من اللاعبين عن تشكيل الخميس، وكان لدينا فرصة يوم الأحد".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بخوضنا مباراة يوم الخميس أو لا، أعتقد أننا كان لدينا الطاقة الكافية للعب تلك المباراة، في النهاية هي تفاصيل صغيرة ولم نكن جيدين في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع إريكسن: "إنها كرة القدم في بعض الأحيان قد تلعب مباراة جيدة لكنك لا تسجل أي أهداف، ثم يكون للمنافس فرصة للتقدم وينجح في ذلك ويفوز، لسوء الحظ حدث ذلك معنا".