بلدية غزة: نعيش أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث

قال حسن مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، إن الوضع في مدينة غزة حاليًّا كارثي بكل المقاييس سواء إنسانيًّا أو خدميًّ أو معيشيًا نتيجة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العدوان طال كل مناحي الحياة في غزة، مشيرًا إلى الاستهداف المباشر للبنية التحتية وللمواطنين والمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وأوضح أن مدينة غزة ليست مجرد مدينة منكوبة، لكنها تعيش حاليا أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، في ظل المجاعة والعطش والقتل المتواصل مع صمت دولي على المشاهد المأساوية هناك.

ونوه إلى أن الواقع الإنساني معقد للغاية، وأن الأوضاع تتفاقم وتزداد سوءا يومًا بعد يوم، مؤكدا أن جميع مواطني قطاع غزة يعانون من نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والكهرباء والخدمات الصحية.

وشدد على أن الفلسطينيين في غزة يعيشون بإصرار للبقاء على أراضيهم ولن يتخلوا عنها رغم كل ما يحدث لهم، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب تدميرًا في القطاع بشكل كبير وينفذ عمليات عسكرية برية وجوية ويقتل الفلسطينيين بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ والشباب.

وأشار إلى أنه لم تعد هناك أي وسيلة أمام المواطن الفلسطيني إلا الصمود، والتمسك بالحقوق المشروعة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.