الإثنين 29 ديسمبر 2025 6:14 م القاهرة
مباشر.. مصر 0-0 أنجولا.. كأس أمم أفريقيا

عمرو سليم
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 5:52 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 6:10 م

يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي، اليوم الإثنين، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، في ختام دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا2025، المقامة حاليا في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

وحسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرا، بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 6 نقاط من انتصارين متتاليين، الأول على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي رييعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاته، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

وتستعرض الشروق تفاصيل المباراة لحظة بلحظة:

بداية المباراة.

ق9 ركلة حرة لمنتخب أنجولا من ناحية اليسار يخرجها فتوح دون خطورة.


