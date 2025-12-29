وفاة 25 شخصا في غزة بفعل الأحوال الجوية منذ بداية ديسمبر

أفادت مصادر في غزة، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.

وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد، بحسب وكالة وفا.

وأشارت إلى انهيار 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف سابق للاحتلال، بشكل كامل بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة، كما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ سكنية لانهيارات جزئية "خطيرة"، تشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

كما أن 90% من خيام النازحين تطايرت وغرقت بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وذلك في مختلف مناطق القطاع، وفقدت آلاف الأسر مأواها المؤقت وممتلكاتها الشحيحة من "ملابس وأغطية وفراش"، ما تسبب بمفاقمة معاناتهم الإنسانية.