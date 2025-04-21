الداخلية تضبط قائدي سيارتين استعرضا بطريقة خطرة ببني سويف

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائدا سيارتين أثناء قيامهما بأداء حركات استعراضية، وخروج بعض مستقليهما من النوافذ، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في المقطع، وقائديهما، وتبيّن أن لديهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 14 من الشهر الجاري، أثناء مشاركتهما في موكب زفاف.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين والمتهمين.