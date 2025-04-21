3 شهداء إثر قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

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استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال مناطق في خان يونس.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشقيقين صالح ومصعب محمد الشاعر، استُشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدف عربة يجرها حيوان في منطقة حي المنارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون بانفجار مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا (منهم شهيدين انتشال)، و62 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و240 شهيدًا، و116 ألفًا و931 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (تاريخ استئناف العدوان على غزة) إلى 1864 شهيدًا و4890 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



