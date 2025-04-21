مسئول رفيع في أعلى هيئة دينية إسلامية بإندونيسيا ينعى البابا ويصفه بالزعيم الديني العالمي

أعرب أحد كبار القادة في أعلى هيئة دينية إسلامية بإندونيسيا، اليوم الاثنين، عن عميق حزنه لوفاة البابا فرنسيس، واصفا إياه بالزعيم الديني العالمي الذي كان يدافع عن السلام بين الأمم والأديان، بلا كلل.

وقال أنور عباس، نائب رئيس مجلس "علماء إندونيسيا": "ينعى العالم البابا فرنسيس.. لقد كان معروفا على نطاق واسع بأنه رجل سلام".

جدير بالذكر أن البابا فرنسيس كان قد تبادل مع الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال في إندونيسيا، نصر الدين عمر، لفتات الاحترام المتبادل العميق خلال زيارة بابا الفاتيكان إلى جاكرتا في سبتمبر الماضي.

وبينما كان البابا يستعد لمغادرة المسجد على كرسيه المتحرك، انحنى عمر وقبله على جبينه بلطف. وفي المقابل، أمسك البابا فرنسيس بيد الإمام، وقبّلها، وضغطها على خده.