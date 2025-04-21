نتنياهو لـ الحوثيين: أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بـ«ردٍّ قوي» على جماعة الحوثي في اليمن، الذين أطلقوا صواريخ ومسيرات مرارا على إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقال نتنياهو في خطاب بمدينة يافا: «أريد أن أقول شيئا واحدا للحوثيين ولكل من يرغب في إلحاق الأذى بنا.. أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد. سيكون هناك رد قوي».

وأضاف: «الحوثيون تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها يافا وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت».

وأوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تقويض حركة حماس وفق تعبيره واستعادة المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب.

وأشار إلى أنه أعلن من قبل أنهم سيغيرون وجه الشرق الأوسط وأن هذا ما يتم تنفيذه بالفعل في الوقت الحالي.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل نجحت في كسر ما سماه «محور الشر» في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى