احتجاجات من لاعبي شباب الأهلي على حكم مباراة ماتشيدا بعد إلغاء هدف في الوقت القاتل

أثارت لقطة إلغاء هدف التعادل الذي سجله شباب الأهلي دبي في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، حالة واسعة من الجدل والاعتراضات من جانب لاعبي الفريق الإماراتي، بعدما تدخلت تقنية الفيديو “VAR” وألغت الهدف في الوقت القاتل، ليحسم الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26 بهدف دون رد.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريق الياباني، الذي فرض أسلوبه الهجومي مبكرًا، ليترجم أفضليته بهدف أول في الدقيقة 13 عبر لاعب الوسط يوكي سوما، مستغلًا ثغرة في الخط الخلفي للفريق الإماراتي، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة في اللقاء.

ورغم محاولات شباب الأهلي دبي للعودة خلال الشوط الأول، إلا أن التنظيم الدفاعي المحكم للفريق الياباني حال دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لماتشيدا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثّف الفريق الإماراتي من ضغطه الهجومي، ودفع الجهاز الفني بعدد من التبديلات الهجومية، أبرزها البرازيلي ماتيوس هنريكي والمهاجم وليد جمعة، في محاولة لإدراك التعادل وفرض ضغط متواصل على دفاع الفريق الياباني.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91 عن طريق جويليرمي بالا بعد مهارة فردية وتسديدة قوية، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو “VAR” وتلغي الهدف بداعي وجود مخالفة، وهو القرار الذي أثار احتجاجات واعتراضات قوية من لاعبي شباب الأهلي على حكم المباراة.

وفي المقابل، احتفل لاعبو ماتشيدا زيلفيا بالتأهل إلى المباراة النهائية عقب تأكيد قرار إلغاء الهدف، ليحسم الفريق الياباني بطاقة العبور إلى النهائي القاري.

وبهذه النتيجة، يضرب ماتشيدا زيلفيا موعدًا مرتقبًا في النهائي مع أهلي جدة السعودي، في مواجهة من العيار الثقيل تُقام يوم السبت 25 أبريل، على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتتجه أنظار القارة الآسيوية إلى النهائي المنتظر، حيث يسعى أهلي جدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج باللقب، فيما يطمح الفريق الياباني لمواصلة مفاجآته التاريخية واعتلاء منصة التتويج القارية.