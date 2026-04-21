وزير الدفاع السوري يبحث مع وفد عسكري أمريكي التعاون المشترك

بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، مع وفد عسكري أمريكي التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان، بأن أبو قصرة استقبل في مكتبه بالعاصمة دمشق، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، "وفدا من الجيش الأمريكي برئاسة اللواء كيفن ج. لامبرت، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب".

وقوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) هي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يهدف إلى هزيمة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، من خلال تقديم المشورة والتدريب والدعم للقوات الشريكة، مع التركيز على بناء قدرات مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية".

ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد 5 أيام من اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته المتبقية من سوريا بالكامل، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال شهرين.

وحافظت الولايات المتحدة على قوات في سوريا منذ عام 2015، في إطار عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي نوفمبر الماضي، انضمت دمشق إلى "التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تشكل بقيادة واشنطن عام 2014، ونفذ عمليات عسكرية ضد التنظيم بالجارتين سوريا والعراق، بمشاركة دول عديدة.