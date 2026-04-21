ترامب: أنا والجيش جاهزان للتدخل العسكري ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه جاهز للعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، اليوم الثلاثاء: «أنا والجيش جاهزان للتدخل العسكري ضد إيران.. أسلحتنا مدججة جدا بالذخيرة وجاهزون للغاية».

وأشار إلى أن «الضربات على البنية التحتية يمكن أن تضر إيران عسكريًا»، مضيفًا: «انتهزنا هذه الفترة لإعادة التزود بالمخزونات، ومن المرجح أن إيران قامت أيضا بذلك».

وجدد تصريحاته بشأن القضاء على قوات إيران البحرية والجوية وعلى قادتها، قائلًا إن «القادة الجدد أكثر عقلانية».

واستطرد: «قواتنا العسكرية مذهلة حقا فما حققناه في إيران أمر لا يصدق.. وإذا انسحبنا من إيران الآن فإن إعادة الإعمار قد تستغرق 20 عامًا».

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال دان كين، اليوم الثلاثاء، استعداد واشنطن لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة.

ونقل مراسل موقع «أكسيوس» باراك ديفيد، عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، قوله: «نحن على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة».

من جانبها، قالت وكالة «تسنيم»، إن «إيران على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب، وقد أعدّت مفاجآت جديدة لجولة جديدة من القتال المحتمل».

وبحسب الوكالة، يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها، ونظرا لأن المطالب الأمريكية المفرطة وإعلان الحصار البحري قد حالا دون استئناف المفاوضات.

وأشارت إلى أن «إيران تعتبر احتمال نشوب حرب جديدة واردًا بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، وعليه فقد أعدّت بعض التحركات العسكرية وقائمة بأهداف جديدة لهذا الغرض».

وأضافت: «وانطلاقا من هذا، فإن إيران مستعدة لخلق جحيم جديد للأمريكيين والإسرائيليين منذ اللحظة الأولى للحرب المحتملة».