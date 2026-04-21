اليمن يفعّل لجنة الطوارئ الصحية إثر وفاة عشرات الأطفال بمرض الحصبة

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تفعيل لجنة الطوارئ الصحية إثر وفاة عشرات الأطفال وإصابة آلاف بمرض الحصبة منذ مطلع العام 2026.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عقد وزير الصحة قاسم بحيبح، الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، "اجتماعا موسّعا مع لجنة الطوارئ الصحية لبحث أسباب انتشار مرض الحصبة والإجراءات المتخذة للحدّ منه".

كما بحث الاجتماع "مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، وعددًا من القضايا المرتبطة بالشأن الصحي".

وفي اللقاء، شدد بحيبح على "أهمية تفعيل دور لجنة الطوارئ الصحية كآلية وطنية لمتابعة المستجدات الصحية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات لمواجهة التحديات الطارئة".

كما شدد على ضرورة "رفع مستوى الجاهزية وتعزيز نظم الترصد الوبائي والاستجابة المبكرة للحد من انتشار الأمراض وحماية المجتمع، لافتا إلى التزام الوزارة بدعم اللجنة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة".

الاجتماع يأتي بعدما سجلت وزارة الصحة 15 حالة وفاة بين الأطفال جراء مرض الحصبة، وإصابة 1541 آخرين به في مناطق سيطرة الحكومة، خلال أبريل الجاري، حسب رصد مراسل الأناضول.

وبذلك، ارتفع عدد الوفيات بالحصبة منذ مطلع العام الجاري 2026 إلى 36 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 7 آلاف بالمرض.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر 2014.

وأدّت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، بما في ذلك القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.