بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين بما يواكب "التطلعات التنموية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل البرهان إلى مسقط في أول زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، بحسب بيان من مجلس السيادة السوداني.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين بحثا العلاقات الوثيقة بين البلدين، وما تقوم عليه من "أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء".

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات الشراكة بين البلدين بما يواكب التطلعات التنموية، وفقا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن البرهان إشادته بالجهود العمانية "المتواصلة لدعم مساعي إنهاء الصراع في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية".

والاثنين، التقى البرهان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحثا الجهود المبذولة لضمان استقرار السودان، خلال زيارة أجراها رئيس مجلس السيادة استمرت يوما، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومنذ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني حربا مع قوات الدعم السريع على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.