السعودية تدين مخططا إرهابيا استهدف الإمارات وتؤكد تضامنها معها

أدانت السعودية، الثلاثاء، "مخططا إرهابيا" كان يستهدف الإمارات، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، غداة إعلان جهاز أمن الدولة الإماراتي تفكيك "تنظيم إرهابي" مكون من 27 عنصرا، متهما إياهم بـ"التخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار".

وأعلنت السعودية "إدانة المملكة واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات".

وأشادت الرياض بـ"كفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية"، وفقا للبيان.

كما أكدت "تضامنها الكامل" مع الإمارات، وتأييدها لـ"الإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة".

والاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن جهاز أمن الدولة أعلن "تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة".

وأوضحت أن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطهم بـ"ولاية الفقيه" في إيران، التي لم تعلق على ذلك.

كما أظهرت التحقيقات "تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث نفذوا عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة".

وكانت الإمارات، بحسب رصد سابق للأناضول، من أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات صاروخية وبالمسيّرات من جانب إيران خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وخلال تلك الفترة قالت طهران إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، قبل أن تعلن طهران وواشنطن في 8 أبريل الجاري هدنة مؤقتة لأسبوعين، على أمل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.