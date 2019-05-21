السويد تحدد 3 يونيو المقبل للاستماع لطلب احتجاز أسانج غيابيا لاتهامه بالاغتصاب

حددت محكمة سويدية يوم 3 يونيو المقبل للاستماع لطلب الادعاء احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج غيابيا للاشتباه في ارتكابه تهمة الاغتصاب، وذلك في أول خطوة نحو ترحيله المحتمل للسويد.

ة أوبسالا الجزئية القرار اليوم عقب أن قدمت نائبة ممثل الادعاء إيفا ماريا بيرسون ومحامي أسانج السويدي بير أي سامويلسون، مواعيد متضاربة.

وقد طالبت بيرسون عقد جلسة الاستماع غدا الأربعاء، وفقا للوثائق التي تم تقديمها للمحكمة.

مع ذلك، قال سامويلسون إنه في حاجة للوقت للاجتماع مع أسانج، الذي يقضى عقوبة السجن لمدة 50 أسبوعا في بريطانيا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.

وكانت بيرسون قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السويد سوف تعيد فتح تحقيق مبدئي في قضية اتهام أسانج بالاغتصاب، وهى التهمة التي تم إسقاطها عام 2017.

ويشار إلى أن طلب إعادة فتح التحقيق في قضية الاغتصاب قدمه المحامي الذي يمثل السيدة التي تزعم تعرضها للاغتصاب على يد أسانج خلال زيارته عام 2010 للسويد، في 11 أبريل الماضي. ونفى أسانج ارتكابه لهذه التهمة.