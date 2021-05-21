المصري يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك

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أدى فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليوم الجمعة على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب مرانه استعداداً لمباراة الزمالك المقبله بالأسبوع 24 من الدورى والمقرر اقامتها فى التاسعة مساء الاثنين المقبل 24 مايو الجارى على ستاد الاسكندرية.

وقبل بدء المران عقد على ماهر المدير الفنى اجتماع باللاعبين طالبهم بإغلاق ملف مباراة الاتحاد السكندرى والتركيز فى مباراة الزمالك القادمة على اعتبار انها قوية وأمام فريق صاحب تاريخ كبير ويقبع على رأس جدول الدورى حتى الان.

وطالب المدير الفنى بضرورة مواصلة تحقيق الفوز وحصد النقاط من أجل المحافظة على المركز الثالث منفردا برصيد 39 نقطة كما انها خطوة كبرى نحو التواجد بالمربع الذهبى.

وحرص الجهاز الفنى خلال المران على تخفيف الحمل البدنى لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز المصرى بهدف للاشئ سجله حسن على حيث أدت تلك المجموعة من اللاعبين تدريب خفيف خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

فى الوقت الذى أدى فيه باقى اللاعبين مران قوى اشتمل على عدد من الوحدات الفنية والبدنية بينما أدى رباعى حراس المرمى أحمد مسعود وأحمد دعدور وعصام ثروت ومحمد شحاته مران تخصصى تحت اشراف مصطفى فتحى مدرب الحراس .