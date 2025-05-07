استشهاد صحفي فلسطيني في غارة إسرائيلية على مدرسة الكرامة شرق مدينة غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية باستشهاد الصحفي الفلسطيني نور عبدو، صباح الأربعاء، في مجزرة الاحتلال بعد قصف مدرسة الكرامة بحي التفاح شرق مدينة غزّة.

وقالت وكالة «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة الكرامة في حي التفاح، صباح اليوم، مُرتكبة مجزرة جديدة أدت إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

ونقلت «وفا» عن مصادر طبية، إفادتها باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وحسب المصادر ذاتها، استشهد ثمانية مواطنين، بينهم طفلة، وثلاث فتيات، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القدرة وسط خان يونس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عبد القادر في منطقة تل الزعتر شرق جباليا شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.