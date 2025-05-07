حماس تعلن اغتيال القيادي في القسام خالد الأحمد بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اغتيال القيادي في كتائب القسام خالد الأحمد، بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وقالت في بيان، نقلته قناة «الجزيرة»، صباح الأربعاء: «ننعى القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غارة صهيونية غادرة بمدينة صيدا جنوب لبنان، فجر اليوم».

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بـ«استهداف مسيّرة إسرائيلية معادية فجرا، سيارة (رابيد) في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط شهيد».

وشنت طائرات الاحتلال في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.