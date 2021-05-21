انهيار عقار قديم في حي الجمرك غربي الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من العقار رقم 11 والمكون من 3 طوابق، كائن في شارع صالح الحكيم، المتفرع من شارع صفر باشا، التابع لولاية حي الجمرك، غربي الإسكندرية، وذلك مساء اليوم الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الإنهيار، وبالإنتقال رفقة مسئولي الحي إلى موقع العقار، تم نقل سكان العقار المجاور وعددهم 4 أسر تضم 13 شخصًا، حرصًا على سلامتهم.

وفقًا لمصدر أمني، فقد أظهرت المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم، وانهارت الأسقف من الداخل حتى سطح الأرض، وتم وضع حواجز حديدية في محيطه؛ حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإنهيار، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.