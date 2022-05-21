 تشيع جثمان طفلة ببورسعيد أصيبت بخرطوش في زفه فرح - بوابة الشروق
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تشيع جثمان طفلة ببورسعيد أصيبت بخرطوش في زفه فرح

أرشيفية
أرشيفية
محسن عشري
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 3:21 م

شيع أهالي الطفلة حنين مسعد الرازقي الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة قاسم أمين الابتدائية، جثمانها بمقابر أسرتها وسط حالة من الحزن والأسي والدموع.

وذلك بعد أن صرحت النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية بدفن جثمان الطفلة حنين مسعد الرازقي، وذلك بعد أن تم إعداد تقرير الطب الشرعي لوفاتها متأثره بإصابتها بأكثر من١٣ طلقة خرطوش بمنطقه الوجه والرقبة خلال وقوفها ببلكونة منزلها لمشاهدة زفه فرح وقد تدهورت حالتها الصحيه خلال تلقيها العلاج.

وكان اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض طفلة للإصابة بعدة طلقات خرطوش بشارعي السواحل وعدلي بنطاق قسم شرطة حي المناخ أثناء زفه فرح وقامت سياره الإسعاف بنقلها للعلاج لمستشفى السلام ببورسعيد.


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