وزير الاقتصاد الألماني يناقش مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية وضع إمدادات الطاقة



أجرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك محادثات مع رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا حول الوضع الحالي في إمدادات الطاقة اليوم السبت.



وقالت رئيسة مؤتمر رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا، مانويلا شفيزيج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحادثات كانت بناءة، وأضافت: "نحن ندعم الحكومة الاتحادية في الاستقلال عن النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن. نحن نأخذ مخاوف المواطنين والشركات بشأن ارتفاع الأسعار على محمل الجد".



وذكرت شفيزيج أنهم قاموا لذلك بدراسة بدائل محددة للنفط والغاز، على سبيل المثال توريد نفط إلى منشأة التكرير في شفيت عبر روستوك والغاز المسال عبر لومبين لتزويد شرق ألمانيا بالطاقة، وقالت: "التطلع هو تزويد الشركة بالطاقة المتجددة من مواردنا الخاصة".



وأضافت شفيزيج أن من المقرر مواصلة مناقشة الموضوع خلال مؤتمر رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا مع المستشار أولاف شولتس المقرر عقده في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في 13 حزيران/يونيو المقبل.



واكتفت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بالإشارة إلى أن الوزارة بوجه عام لا تعلق على "محادثات سرية".



وكان رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، شكك مجددا أمس الجمعة في خطط حظر النفط من روسيا، وقال: "لا يمكن أن يكون هناك حظر نفطي إلا إذا تم ضمان أن يحل محل100٪ من الكميات المفقودة مصادر أخرى وبأسعار معقولة ومنافسة".



ويُجري مناقشة حظر النفط على مستوى الاتحاد الأوروبي لكن لم يتم البت فيه بعد. وستتأثر شرق ألمانيا بشكل خاص لأن مصفاتي التكرير الكبيرتين في لوينا وشفيت تعالجان النفط الروسي من خط أنابيب دروجبا.