بريطانيا تسجل 6 آلاف و542 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 6 آلاف و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و89 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و422 ألفا و746، والوفيات إلى 178ألفا و636.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و261 ألفا و944 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.