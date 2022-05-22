مبابي يهدي جماهير سان جيرمان هاتريك أمام ميتز بعد تجديد عقده

احتفل كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان عبر تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه لاكتساح ضيفه ميتز 5/ صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتأهل مرسيليا إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا رفقة سان جيرمان البطل باحتلاله المركز الثاني في الوقت الذي صعد فيه موناكو إلى الدور التمهيدي من دوري الأبطال باحتلاله المركز الثالث وبلغ رين صاحب المركز الرابع الدوري الأوروبي رفقة نانت بطل الكأس وصعد نيس لدوري المؤتمر الأوروبي. وهبطت فرق بوردو وميتز وسانت إتيان لدوري الدرجة الثانية.

وفاز مرسيليا على ضيفه ستراسبورج 4 /صفر وتعادل موناكو مع مضيفه لانس 2 /2.

واكتسح بوردو مضيفه ستاد بريست 4 /2 وفاز ليون على مضيفه كليرمون فوت 2 /1 وانجيه على ضيفه مونبلييه 2 /صفر ونيس على مضيفه ستاد ريمس 3 /2 وتعادل لوريان مع تروا 1 /1 وليل مع رين 2 /2 وسانت إتيان مع مضيفه نانت 1 /1.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، سجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و28 و50 وتكفل البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 32 و67.

ورفع سان جيرمان البطل، رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 15 نقطة عن مرسيليا الوصيف. وقبل فترة وجيزة من المباراة قرر مبابي نجم منتخب فرنسا البقاء في صفوف باريس سان جيرمان بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. ورفع مبابي قميصا حمل رقم "2025" قبل المباراة أمام ميتز ، في إشارة إلى توقيعه لثلاثة أعوام مع سان جيرمان.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرحل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وسعى سان جيرمان بكل قوته للإبقاء على مبابي /23 عاما/ بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، وبالفعل نجح في مبتغاه. وكتب مبابي في بيان اليوم "اقتنعت بأنني هنا يمكنني مواصلة التطور في النادي الذي يقدم كل شيء ضروري لتقديم أعلى المستويات".

وأضاف "أنا سعيد أيضا بمواصلة اللعب في فرنسا، الدولة التي ولدت بها ، البلد الذي نشأت به ، والتي صنعت اسمي من خلالها".

ويعتبر مبابي ثاني الهدافين التاريخيين لسان جيرمان خلف المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، حيث سجل 157 هدفا وتخطى إنجاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

من جانبه وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، انتقادات إلى ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.

وكتب تيباس عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "ما يعتزم باريس سان جيرمان القيام به من خلال تجديد عقد مبابي مقابل مبالغ هائلة ، بعد تسجيل خسارة بقيمة 700 مليون يورو (738 مليون دولار) في المواسم الأخيرة ، ومع وجود فاتورة رواتب بأكثر من 600 مليون يورو، تعتبر إهانة لكرة القدم، الخليفي خطر مثله مثل دوري السوبر الأوروبي.