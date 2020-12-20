أمريكا تصدر حكما بالسجن 3 سنوات على نجلي رئيس بنما السابق

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حكمت محكمة في نيويورك أمس الجمعة، على لويس إنريكي وريكاردو مارتينيلي، وهما ابنا الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي، بالسجن 3 سنوات، بتهمة تأسيس نظام الفساد القائم في بنما مع شركة أودبريشت البرازيلية متعددة الجنسيات.

كذلك نص حكم القاضي الأمريكي على غرامة قدرها 250 ألف دولار، وهو حكم مخفض بالنظر إلى مطالبة الادعاء بسجنهما من 9 إلى 11 سنة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتهم الابنان بتلقي 28 مليون دولار من الرشاوى من المجموعة البرازيلية، بينها 19 مليونا وردت عبر حسابات أمريكية.

وأقر الشقيقان بالذنب في ديسمبر الماضي بعد نقلهما من جواتيمالا إلى الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن طالبت بأن يتم تسليمهما بناءً على طلب العدالة الأمريكية التي اتهمتهما بالتورط في عمليات أودبريشت التي زعم أنها "دفعت أكثر من 700 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين بنميين" للفوز بعقود.

كذلك تطالب بنما بتسلم الأخوين مارتينيلي بسبب فضيحة فساد أخرى.

ويتهم مارتينيلي الأب نفسه في قضية أودبريشت. وأعلن الرئيس البنمي السابق، الذي يتمتع بشعبية، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

طالت فضيحة أودبريشت العديد من القادة والأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية.

واعترف الرؤساء السابقون للشركة البرازيلية أمام المحكمة بأنهم وزعوا بشكل غير قانوني ملايين الدولارات كرشاوى لا سيما مقابل عقود عامة.