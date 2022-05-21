صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن نهاية الحرب ستكون عن طريق المسار "الدبلوماسي".

وقال زيلينسكي في حوار متلفز- وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية: "من قبل، كنت أعتقد أنه سيكون من الممكن إنهاء الأمر بالحوار فقط .. وأنه في هذا الحوار سيكون من الممكن العثور على إجابات للعديد من الأسئلة والعديد من القرارات مع الجانب الروسي.. والآن أفهم أن النهاية ستكون دبلوماسية".

وأضاف زيلينسكي "أن الحرب صعبة للغاية وكذلك النصر صعبًا، سيكون الأمر داميًا في المعركة ولكن النهاية ستكون بالتأكيد عبر الدبلوماسية".

وخلص بالقول إن "هناك أشياء لن نتمكن من إكمالها إلا على طاولة المفاوضات، نريد إعادة كل شيء، والاتحاد الروسي لا يريد التخلي عن كل شيء".