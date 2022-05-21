نشرت وزارة الخارجية الروسية، قائمة تتضمن 963 أمريكيا يمنع دخولهم بشكل دائم إلى أراضي روسيا، وذلك كرد على خطوة أمريكية مماثلة.

ويتصدر هذه القائمة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وقالت الخارجية في بيان أوردتها وكالة تاس الروسية، اليوم السبت: «في سياق الرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة باستمرار ضد روسيا، تقوم وزارة الخارجية الروسية بنشر قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم. وتضم القائمة أسماء 963 شخصًا».

وأضافت: «الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن ترتد دائمًا على الولايات المتحدة نفسها، وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب».

وأكدت أن العقوبات الروسية المضادة، هي اضطرارية الطابع وتهدف إلى إجبار النظام الأمريكي الحاكم، الذي يحاول فرض نظام عالمي قائم على القواعد الاستعمارية الجديدة على بقية العالم، لتغيير سلوكه والاعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة، على حد قول البيان.

وذكرت الوزارة: «روسيا لا تسعى إلى الصدام وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي، الذي نحترمه دائما، عن السلطات الأمريكية، التي تؤجج الروسفوبيا».