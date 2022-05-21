الأزهر يعلن تضامنه مع النجم السنغالي إدريسا جاي ضد اتهامه بكراهية المثليين

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رفضه لما وصفه بـ"محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي، التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات".

وانطلاقًا من الوعي بخطورة مثل هذه الإجراءات، أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دعمه لموقف اللاعب السنغالي "إدريسا جاي" الذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة فريقه "باريس سان جيرمان" أمام نظيره "مونبيليه" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم حرية المثلية الجنسية.

وشدد المرصد على أن إجبار اللاعب أو أي شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية.

كما أعلن المرصد تقديره لموقف الرئيس السنغالي "ماكي سال" لدعمه موقف اللاعب "إدريسا جاي" وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: "قناعاته الدينية يجب أن تحترم".