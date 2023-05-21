بدء تنفيذ مشروع مقصد العائلة بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد إشارة البدء في تنفيذ مشروع "مقصد العائلة" ا بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، والذي يعد أحد المشروعات الخدمية الترفيهية الجاري تنفيذها بالمدينة لدعم القطاع السياحي بها.

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع مقصد العائلة الترفيهي على مساحة 500 متر مربع على الكورنيش السياحي بالمنطقة المقابلة لمشروع 306، والذي يعد من المشروعات التنموية الخدمية الجاري إقامتها بمدينة ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المدينة بتكلفة 7 مليون جنيه.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، ويعد مكان ترفيهي متكامل للعائلات وأطفالهم، ويضمن منطقة ملاهي وألعاب للأطفال، ومبنى مطاعم، وممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، وأماكن لتناول المأكولات والمشروبات، دورات مياه.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضًا مسرح صيفي لتقديم عرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، ووحدة 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم.