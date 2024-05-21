مصدر رفيع المستوى: وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة تخبط تعاني منها داخليا

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليا.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر تأكيده أن الموقف المصري باثت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة لما أثير عبر وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن المصدر تصريحه بأن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على أن مصر رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح.



