منظمة الصحة العالمية: نشعر بقلق حيال المحاصرين في مستشفى العودة بغزة

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، عن قلقه من حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقا طبية ومرضى في "مستشفى العودة" شمال قطاع غزة.

وأوضح جيبريسوس في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مستشفى العودة تعرض لهجوم إسرائيلي وحصار منذ 19 مايو الجاري، وأن جيش الاحتلال لا يسمح بالدخول أو الخروج منه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف جيبريسوس أن 148 فردا من الطواقم الطبية و22 مريضا ومرافقيهم ما زالوا عالقين في المستشفى المحاصر.

وأشار إلى أن القناصة الإسرائيليين استهدفوا المستشفى أمس الاثنين، بالإضافة إلى قصف مدفعي أصاب الطابق الخامس من المستشفى.

وقال جيبريسوس: "بسبب اشتداد القتال تم نقل فريق الطوارئ الطبي في 13 مايو، ونشعر بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى المتبقين والعاملين في المستشفى".

وتابع: "ندعو إلى حمايتهم (المحاصرين في المستشفى) وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ووقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.