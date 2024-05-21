سول وواشنطن تعقدان جولة ثانية من المحادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من المفاوضات اليوم الثلاثاء حول تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية في البلاد.

وتهدف المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام حتى يوم الخميس المقبل إلى تحديد المبلغ الذي يجب أن تتحمله سول لتغطية النفقات المرتبطة بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية البالغ قوامها 28500 جندي، بدءا من عام 2026، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وسيقود المحادثات لي تاي وو، كبير مفاوضي كوريا الجنوبية من وزارة الخارجية ونظيرته الأمريكية ليندا سبيشت من وزارة الخارجية.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في هاواي الشهر الماضي.

وجاء إطلاق المحادثات في وقت أقرب مما كان مخططا له، وسط وجهة نظر مفادها أن سول تريد اتفاقا مبكرا لتجنب المساومة الصعبة المحتملة مع واشنطن في حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكانت واشنطن تحت رئاسة ترامب قد طالبت بزيادة أكثر من خمسة أضعاف في مدفوعات سول إلى 5 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق الحالي الذي مدته ست سنوات، والمعروف باسم اتفاقية التدابير الخاصة، والذي ينتهي في عام 2025، وافقت كوريا الجنوبية على زيادة الدفعة بنسبة 9ر13% من عام 2019 إلى 03ر1 مليار دولار لعام 2021 وزيادة المدفوعات كل عام للسنوات الأربع اللاحقة بما يتماشى مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي في سول.

ودعت سول إلى إبرام اتفاق جديد على "مستوى معقول" لضمان الظروف اللازمة للتمركز المستقر للقوات الجوية الأمريكية وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك.