جهاز تنظيم الاتصالات يعلن أكبر طرح في التاريخ لتغطية جميع الطرق في الجمهورية بتكلفة 5 مليارات جنيه

أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أكبر طرح في التاريخ لتدعيم شبكات وأبراج المحمول على كافة الطرق المصرية بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في احتفالات 30 يونيو القادم.

وتابع شمروخ أثناء اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، أثناء استعراض أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025، أن الطرح الجديد لتغطية جميع الطرق على مستوى الجمهورية سيعمل على تدعيم شبكات المحمول والوصول إلى أقاصي الأقاليم.

جاءت تصريحات شمروخ للرد على النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، التي طالبت بتغطية طريق أبوتشت الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، والذي لا يوجد عليه أي تغطية أو شبكات أو أبراج محمول، مما يزيد من خطورة الطريق.

ولفتت صدقي إلى أن انعدام الخدمات على طريق الصحراوي الغربي بأبوتشت يجب النظر إليه نظراً لشكاوي الأهالي ومرتادي الطريق المتكررة من عدم وجود تغطية للمحمول.