كتائب القسام تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شمال قطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 5 جنود صهاينة بقنبلة يدوية والإجهاز عليهم من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب».

وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وأفادت باستهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» شرق مخيم جباليا، قائلة إن عناصرها دكوا مقر قيادة للاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

ولفتت إلى استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، في منطقة تل الزعتر.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي، وفجروا عبوة مضادة للأفراد «تلفزيونية» في مجموعة من جنود الاحتلال في نفس المكان بمحيط مسجد عمر بن الخطاب.