أوكرانيا تبدأ إجلاء آلاف المدنيين من منطقة سومي وسط تصاعد الهجمات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء أنها بدأت بإخلاء أكثر من 200 منطقة سكنية في منطقة سومي، الواقعة قرب الحدود مع روسيا.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، في تصريح للتلفزيون الأوكراني، إنه تم نقل نحو 52 ألف شخص إلى أماكن آمنة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل حوالي 60% من إجمالي 86 ألف مدني مشمولين بخطة الإجلاء في تلك المستوطنات.

وأضاف هريهوروف: "نقوم بتأمين وسائل النقل والإيواء، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والمالية والنفسية". لكنه لم يحدد موعدا لانتهاء عمليات الإجلاء.

وتتعرض منطقة سومي لهجمات روسية عنيفة منذ عدة أشهر، ويعتبرها خبراء عسكريون أحد الأهداف المحتملة للهجوم الصيفي المرتقب من قبل موسكو.

وكان الجيش الروسي هاجم مطلع الأسبوع حافلة صغيرة بواسطة طائرة مسيّرة، كانت مخصصة لنقل المدنيين الأوكرانيين إلى مناطق آمنة، قرب بلدة بيلوبيليا في منطقة سومي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.