النائب عصام هلال: رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة مستقبل مصر تدعم تحقيق التنمية المتكاملة

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب بمستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، إن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تسفر عنه من تحديات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، تفرض على القيادات السياسية والحكومات التفكير في حلول فاعلة من شأنها حماية الأمن القومي العام والأمن القومي الاقتصادي على وجه الخصوص، خاصة بعد موجات التضخم وزيادة الأسعار وزعزعة الاستقرار الاقتصادي الناتجين عن تلك التحديات.

وأكد هلال، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح 2025 على هامش افتتاح المرحلة الأولى بمدينة مستقبل مصر الصناعية للإنتاج الزراعي أكدت هذا المفهوم، وهو ضرورة التفكير في آليات جديدة ومتطورة لدعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التي يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الناتج القومي المحلي ودعم الاقتصاد المصري.

وذكر هلال، أن مشروع مدينة "مستقبل مصر"، يعد نموذجا حقيقي لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تعزيز الأمن القومي الشامل، الذي إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية بسواعد أبنائها، خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي بتسهيل دخول القطاع الخاص في مجال الزراعة والصناعة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد وإحلال محلها الصادرات بما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي يمنح الدولة استقلالا في قراراتها السياسية، ويعزز من فرص العمل والقضاء على البطالة، موضحا أن الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي وتنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء المصانع والصوامع الغذائية بما يحقق قيمة مضافة للموارد الزراعية عبر التوسع في التصنيع الزراعي يدعم الإنتاج المحلي ويحقق التنمية المتكاملة.