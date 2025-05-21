استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.

جاءت الأسعار كالتالي:

استقرت سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 91 إلى 95 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 75 إلى 135 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 360 جنيها للكيلو.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 360 جنيها.

استقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

ثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 120 إلى 220 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 380 إلى 480 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 170 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.



