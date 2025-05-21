يُعرض فيلم "فاطمة" للمخرج مهند دياب، الحائز على جائزة ذات أثر بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، في الثانية عشرة ظهر اليوم بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون بالهرم.

يشارك في مناقشة الفيلم كل من الدكتورة حنان الدرباشي رئيسة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، والمخرج مهند دياب مخرج الفيلم، ويدير الجلسة الكاتب الصحفي أيمن حمزة.

ويشارك أيضا في مناقشة الفيلم كل من الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الفنانة وفاء الحكيم، الفنانة عزة لبيب، السيناريست أمانى ضرغام، مجموعة من قيادات جمعية أبناء السجينات بقيادة الدكتورة نوال مصطفى، الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي ورئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، مروة شاهين رئيس مجلس إدارة جمعية جدلية للتنمية، الدكتورة فيروز عمر رئيس مجلس إدارة جمعية قلب كبير، المستشار نزار السيسي - عضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والكاتبة الصحفية سمر الدسوقى، ودينا الجندى - عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتورة رباب بحيرى - رئيس مجلس إدارة جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة، الكاتبة الصحفية محاسن السنوسي، والكاتبة الصحفية نرمين سليمان.