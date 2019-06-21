انتحار ربة منزل هربا من مشاكلها مع زوجها وحماتها في المنيا

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أنهت سيدة في العقد الثالث من عمرها بقرية سيف الشرقية التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، حياتها منتحرة عقب وقوع مشاجرة مع زوجها وحماتها.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز ملوى بمصرع ربة منزل داخل منزلها.

وعلي الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ.

وتبين أن سيدة تدعى (س.ا 22 سنة)، ومقيمة بقرية سيف الشرقية قد أنهت حياتها منتحرة بربط غطاء الرأس في المروحة، وعلاقته برقبتها لتنهي حياتها منتحرة، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع زوجها وحماتها.

وبسؤال أسرتها، أكدوا ما جاء بتحريات البحث الجنائي، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.